Provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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