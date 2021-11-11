Üye Girişi
Provokatif paylaşımda bulunan 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi sürüyor - Son Dakika

Provokatif paylaşımda bulunan 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi sürüyor

11.11.2021 12:08
Provokatif paylaşımda bulunan 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi sürüyor

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor.

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.

GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Provokatif paylaşımda bulunan 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı 11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu 11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma

Son Dakika Haberleri
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:31 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım         
12:04
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı Çin'de araçlar kar fırtınası altında kaldı         
11:41
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı         
10:24
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı         
09:43
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Provokatif paylaşımda bulunan 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement