Provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, " Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Terör Örgütü Propogandası Yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR