Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı

6 saat önce

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Provokatif sosyal medya paylaşımı yapan 1 şüpheliye gözaltı, System.String[]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İdlib'deki saldırıya yönelik sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Başsavcı, Antalya, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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