Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım

27.01.2023 11:49
Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak Türk ve İslam dünyasını ayağa kaldıran aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni bir tehdit mesajı geldi. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

Türkiye ile İsveç arasında Kuran'ı Kerim yakma krizi giderek büyürken, geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni açıklama, provokasyon ve tehdit geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL TEHDİT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen Paludan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği paylaşımında bundan böyle her hafta bir Kuran'ı Kerim yakacağını duyurdu. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

"BUGÜN KOPENHAG'DA YENİDEN YAKACAĞIM"

Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 kere Kuran yakacağını belirten Paludan, "Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım" dedi.

ÖNCEDEN İZİN ALMASINA GEREK YOK

Danimarka'da Paludan'ın böyle çirkin bir eylem gerçekleştirmesi için izin almasına gerek duyulmazken, sadece yetkililere 24 saat önceden haber vermesi gerekiyor. Paludan, "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç'i NATO'da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim" dedi.

YORUMLAR (6)
  • Doğrucu davut : merak etmeyin seçimden sonra durulurlar amaçları seçimi etkilemek neden daha önce yoktu seçim zamanı coştular eee reis gitsin istemezler.2015 te gördük bu seneryonun kime yaradığını Cevap Yaz 14 24 Yayından Kaldır
  • Mustafa Uzun: Ulan nerdeyse havalarin iyi gitmesini bile erdogandan bileceksiniz ..nasil insansiniz.bu kadar guclumu erdogan dunyayayi avucunun icini alip istedigini yaptiriryor.taktir ediyorsunuz aslinda 17 5 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
İsveç'teki hain provokasyona 10 bin Kuran-ı Kerim dağıtarak cevap verdiler İsveç'teki hain provokasyona 10 bin Kuran-ı Kerim dağıtarak cevap verdiler İsveç'e tekbir sesleriyle tepki gösterildi İsveç'e tekbir sesleriyle tepki gösterildi

Kuran-ı Kerim, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
12:37 Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
11:55 "Antidepresan" şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı
11:50 Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı! O anlar kamerada
11:24 2 yaşındaki bebeğin ölümünde yeni gelişme! Anne yakalandı, olay anında birlikte olduğu 2 erkek arkadaşı aranıyor
11:42 Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım
11:14 Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
11:24 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili anne yakalandı, yanında bulunan 2 erkek arkadaşı hala aranıyor
11:23 Provokatör Paludan'dan yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım
11:17 Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 12:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement