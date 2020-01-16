"Proxima b" ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Proxima b' ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfedildi - Son Dakika

"Proxima b" ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfedildi

6 saat önce

Gök bilimciler, Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b" ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfetti.

Gök bilimciler, Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b" ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfetti.

Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan araştırma, "Proxima c" ismi verilen bu yeni gezegenin Dünya'dan büyük, Uranüs ve Neptün'den küçük olduğunu ortaya koydu.

Gök bilimcilerin Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile yaptığı gözlemlerde keşfedilen "Proxima c"nin, yıldızı Proxima Centauri'nin yörüngesindeki turunu 5,2 yılda tamamladığı hesap edildi.

Proxima Centauri'nin yakın yörüngesindeki "Proxima b"nin Dünya'dan yaklaşık bir buçuk kat büyük olduğu ve yıldızı etrafında her 11,2 günde bir tur attığı keşfedilmişti. "Proxima b"de sıcaklığın suyun sıvı halde bulunması için elverişli olduğu ifade edilmişti.

Yeni keşfedilen gezegenin yıldızına konumu dolayısıyla "Proxima c"de eğer su varsa donmuş halde olacağı kaydedildi.

Bilim insanları geçen yıl Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"ye komşu başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar bulmuştu.

Dünya'ya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki, Erboğa (Centaurus) takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gök bilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti.

Yıldızı spektrometre (tayfölçer) teleskoplarla inceleyen gök bilimciler 2016 yılında yıldızın yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını keşfetmişti. Şimdiye dek keşfedilen Dünya'ya en yakın öte gezegen olan gök cismine "Proxima b" adı verilmişti.

Aydın Doğan Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu
Son bulgular, Neandertaller ile kendi türümüz Homosapiens arasındaki farkı ortadan kaldırdı Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
18:52 Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 115 bin ördek itlaf edildi - Son Dakika
18:52 Avrupa Birliği'nden AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
18:51 İBB, Adalar'daki fayton ve atları kamulaştıracak- Yeniden - Son Dakika
18:51 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Proxima b" ile aynı yıldız etrafında dönen bir öte gezegen daha keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]