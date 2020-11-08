PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor - Son Dakika

PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor

08.11.2020 12:02
PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor, System.String[]

KADIN Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, PRP yöntemiyle erken menopoza giren genç kadınların da anne olma şansının arttığını ve Kayseri'de PRP uygulaması yaptıkları iki hastanın hamile kaldığını söyledi.

KADIN Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, PRP yöntemiyle erken menopoza giren genç kadınların da anne olma şansının arttığını ve Kayseri'de PRP uygulaması yaptıkları iki hastanın hamile kaldığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, PRP yöntemi sayesinde erken menopoza giren kadınların da anne olma ihtimalinin yükseldiğini belirtti. Öner, "PRP tüp bebek alanında yeni uygulanmaya başlanan bir yöntem. PRP'de kadının kendi kanından özel bir ayrıştırma yöntemi ile trombosit (kanda pıhtılaşma hücreleri) ve büyüme faktörleri yönünden zengin plazma (Platelet-Rich Plasma) elde ediyoruz. Bu hücreler, verildiği dokuda canlandırıcı bir etki yapıyor. Biz de bunları, erken menopoz sorunu yaşayan kadınların yumurtalık dokusuna enjekte ederek yumurta üretilmesi için uyarıyoruz. Adeta uyuyan yumurtalıkları uyandırıyoruz. Yumurta oluştuktan sonra ise tüp bebek uygulaması yapıyoruz" diye konuştu.

'İKİ ANNE ADAYININ SEVİNCİNE TANIK OLDUK'PRP yöntemi sonrası tüp bebek sayesinde Kayseri'de 30'lu yaşlarda olan iki ayrı hastanın annelik sevincini yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Öner, şunları kaydetti:

"Bu hafta iki genç anne adayının sevinçlerine tanık olduk. Uzun yıllardır bugünün hayalini kuruyorlardı. Öyle heyecanlıydılar ki, ultrasonda bebeklerinin kalp atımını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadılar. Zira bu genç kadınlardan biri, 7 yıldır çocuk hayaliyle yaşıyordu ama erken menopoz olduğu için anne olamıyordu. Bu hastamıza kendisinin kanından aldığımız hücreleri, kendi yumurtalık dokusuna enjekte ettik. Sonrasında 6 ay kendisini takip ettik. 6 ayın sonunda ilk yumurtayı gördük. Sonrasında diğerlerini. Yumurtalarını topladık ve tüm bebek uygulaması yaptık. Diğer hastamız ise yine menopoz sorunu nedeniyle 5 yıldan beri anne olmak istiyordu. PRP yöntemi sayesinde bu anne adayımız da bebeğinin ilk kalp atımını dinledi. Biz de şimdi hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesine ve bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesine tıbbi olarak destek vermeye devam ediyoruz."


PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor
PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor
PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor

Kayseri, Kadın, Bebek, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık PRP yöntemi ile erken menopoza giren kadınların annelik şansı artıyor - Son Dakika


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