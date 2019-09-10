Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet
1 saat önce
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonunun başına İtalyan Cinzia Farisè getirildi.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonunun başına İtalyan Cinzia Farisè getirildi. Farisè, 1 Eylül 2019 itibariyle Prysmian Group Türkiye CEO'su olarak görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05
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