Son Dakika Haberleri: Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet
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Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet

1 saat önce

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonunun başına İtalyan Cinzia Farisè getirildi.

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet , System.String[]

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonunun başına İtalyan Cinzia Farisè getirildi. Farisè, 1 Eylül 2019 itibariyle Prysmian Group Türkiye CEO'su olarak görevine başladı.

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05 
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