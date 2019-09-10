Prysmian Group’un Türkiye operasyonu kadın CEO’ya emanet

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonunun başına İtalyan Cinzia Farisè getirildi. Farisè, 1 Eylül 2019 itibariyle Prysmian Group Türkiye CEO 'su olarak görevine başladı.

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