Üye Girişi
PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler? - Son Dakika

PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler?

26.07.2021 10:48
PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler?

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının, PlayStation Plus aboneliğiyle Temmuz ayında ücretsiz olarak erişebileceği oyunları beklenenden erken açıkladı. İşte, PlayStation Plus Ağustos 2021 ücretsiz oyunlar!

Sony, PlayStation resmi web sitesinden PS Plus Ağustos 2021 oyunlarını yanlışlıkla açıkladı. Bir sonraki PlayStation Plus oyunlarının ne olacağı hakkında çok fazla speküslasyon varken Sony, kimsenin tahmin etmediği bir anda yeni ayın oyunlarını açıkladı.

Sony yanlışlıkla açıkladığı için hayranları gelecek ay ki PS Plus oyunları hakkında spekülasyon yapmasına gerek kalmayacak. Push Square'e göre Sony, Ağustos 2021 PlayStation Plus oyunlarını indirmeden önce resmi PlayStation web sitesinde açıkladı. Buna göre, Ağustos 2021'deki PS Plus oyunları Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for NeighborvilleveTennis World Tour 2 oldu. PlayStation Plus aboneleri bu oynları 3 Ağustos 2021 tarihinde itibaren indirebilecek.

Hunter's Arena: Legends, rakiplerin diğer oyunculara veya düşman canavarlara karşı koyabileceği 30 oyunculu bir battle royale oyunudur. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, doğa ve ölümsüzler arasındaki çatışmanın şehirlere yayıldığı birinci şahıs nişancı oyunudur. Tennis World Tour 2ise, sert eleştirilerle karşılanan bir tenis oyunudur.

PLAYSTATION PLUS AĞUSTOS AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Hunter's Arena: Legends
  • Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
  • Tennis World Tour 2
YORUMLAR
500

PlayStation Plus, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: PS Plus Ağustos 2021 oyunları Sony tarafından yanlışlıkla erken sızdırıldı! PS Plus Ağustos 2021 oyunları neler? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement