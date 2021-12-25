PS Plus Ocak 2022 oyunları sızdırıldı!

Sızdırılan bilgilere göre PlayStation Plus aboneleri, Sony'nin abonelik hizmetine gelen oyunlardan oluşan üç adet oyuna ücretsiz erişim elde edecek.

PlayStation Plus abonelerinin Ocak 2022'de aboneliklerinin bir parçası olarak alacağı oyunlar: (PS4) Persona 5 Strikers, (PS4, PS5)DIRT 5, (PS4, PS5)Deep Rock Galactic verilecek.

Daha önce de sızdırılan PS Plus oyunlarını doğru şekilde bir şekilde sızdıran Dealabs kullanıcısı Killbill-Kun, geçtiğimiz aylardaki PS Plus oyunlarını sızdırmıştı.

PERSONA 5 STRIKERS

Persona 5 Strikers, Omega Force ve P-Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur.

DIRT 5

Dirt 5, Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir simcade yarış video oyunudur. Oyun, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 6 Kasım 2020'de, Xbox Series X/S için 10 Kasım'da, PlayStation 5 için 12 Kasım ve 19 Kasım'da ve Stadia için 24 Mart 2021'de piyasaya sürüldü.

DEEP ROCK GALACTIC

Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur.