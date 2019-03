Ps Plus Olmadan Oynayabileceğiniz En İyi 8 Online Ps4 Oyunu

PlayStation Plus genellikle çok oyunculu oyunları oynamak için temel bir gereksinim. Birçok oynaması ücretsiz oyun, insanların PlayStation Plus üyesi olma koşulu aramıyor. Eğer hangi oyunların bu kategoride yer aldığını merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz.Not: Listemiz herhangi bir öncelik sırasına göre sıralanmamıştır. Oyunlar gelişi güzel listelenmiştir. İlgili oyunların PlayStation Store sayfalarına, başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.Bir anda Respawn Entertainment tarafından ortaya çıkan Apex Legends, birçok rekoru kırdı ve birçok tahta da göz dikti. Tüm bunların yanı sıra Fortnite'a bir rakip oldu ve milyonlarca dolar harcamadan da piyasada ciddi ses getirebilmenin mümkün olduğunu bizlere gösterdi. Battle royale oyunlarının şu anda en çok konuşulanı olan oyunda son sağ kalan olabilecek misiniz?Fortnite, bu sene içerisindeki en popüler oyunlardan biri olsa da oynaması ücretsiz oyunların arasında bulunuyor. PlayStation bağlamında bakacak olursak oyunu oynamak için herhangi bir PlayStation Plus üyeliğine sahip olmanız gerekmiyor. Oyunu indirip anında inşaya ve imhaya başlayabilirsiniz.Zindanlar ve ejderhalar isimli masa oyununu duydunuz ancak hiçbir yerde bulamıyor musunuz? Boş verin, bulsanız da para ödemek zorunda kalacaktınız. PlayStation Plus üyeliği gerektirmeden çevrimiçi olarak aynı tecrübeyi edinmek yalnızca bir kablo uzağınızda. Hatta PS4 kollarının kablosuz olarak kullanıldığını da düşünürsek daha da yakın olabilir.Beşe beş maçlarla birlikte güçlü tanrılara karşı savaşın. Etkileyici grafikleri ve oynayışıyla 2016'dan bu yana büyük ses getiren oyunun en güzel yanı ne mi? Ücretsiz olmasıHawken ile birlikte çocukken hep hayalini kurduğunuz devasa robota pilotluk edebilirsiniz. Vurun, kırın, parçalayın. Tüm bunların yanı sıra bu devasa robotların silahlarının olduğunu da belirtelim.Bir bilim kurgu şöleni yaşatan Warframe, sizi antik savaşçıların arasına atıp fazlasıyla ilginç zamanlara götürecek.Ortalıkta Fortnite yokken H1Z1 vardı ancak H1Z1'ın Daybreak tarafından yayınlanan bu oyunu 2018 yılında geldi. Eğer daha az fantastik, daha az uçmalı kaçmalı bir battle royale deneyimi arıyorsanız H1Z1 buralarda. Aklınızda bulunsun.Overwatch'ı bir türlü sevemediniz mi? Paladins'i deneyin. Smite'ın yaratıcılarından Overwatch benzeri bir oyun olan Paladins ile takımlara ayrılarak mücadelenin içine girin.PlayStation üzerinden oynayabileceğiniz en iyi 8 oyunu incelediğimiz ve listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde oyun içeriklerini kaçırmamak için takipte kalın.