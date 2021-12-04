PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda - Son Dakika
Üye Girişi
PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda

PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda

06.12.2021 07:37

PlayStation cephesinden gelen haberlere göre Sony PS Plus ve PS Now sistemlerini birleştirmek için kolları sıvadı.

Aylık abonelik servisleri pek çok kullanıcı için oyun oynamanın en masrafsız ve avantajlı yolu olarak öne çıkıyorlar. Bu noktada ise en öne çıkan hizmet kuşkusuz Microsoft'un Game Pass'i. Uzunca bir süredir buna rakip bir sistem çıkartıp çıkartmayacağı konuşulan Sony cephesi de görünüşe göre kolları sıvamış vaziyette.

Sony PS Plus ve PS Now sistemlerini aynı çatı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor gibi gözüküyor. Projenin kod adı ise Spartacus. Oyun dünyasının önde gelen araştırmacı gazetecilerinden olan Jason Schreier'ın haberine göre Spartacus kod adlı bu yeni servis ile aylık bir abonelik ücreti karşılığında hem klasikleşmiş oyunlardan, hem de modern ve popüler oyunlardan oluşan bir kütüphane oyuncuların hizmetine açılacak.

PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

İlkbahar aylarında ilk kez hizmete açılması beklenen servis PS Plus'ın çevrimiçi çok oyunculu yapımlar için gerekli olan özeliğini ve aylık ücretsiz oyunlarını içerisinde barındırırken aynı zamanda PS Now sisteminin ise sevilen eski oyunlarını aynı potada eritecek. Böylelikle bu yeni sistem ile birlikte Sony nihayet konsollar konusunda en büyük rakibi olan Xbox karşısında hatırı sayılır bir adım atmış olacak. Hizmetin kullanıma açılması için elimizde ise henüz net bir tarih bulunmuyor. Bakalım Sony bu biraz geç kalınmış hamle ile birlikte Game Pass'in pastasından pay kapabilecek mi?

PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

PlayStation Plus, oyunlar, Game, Sony, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:04 Son Dakika: 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
18:20 Özel güvenlik görevlisi namazla dalga geçtiği video sonrası serbest bırakıldı
18:18 Namazla dalga geçen güvenlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı
17:01 Gülben Ergen, Özkan Uğur'un ölümü nedeniyle konserini erteledi
16:57 Özkan Uğur'un ölümü Gülben Ergen'i yıktı! "Güçsüzüm" diyerek yarınki konserini erteledi
16:53 Togg, kuma batan otomobili kurtardı
16:50 İstanbul'da kuma batan otomobili, Togg kurtardı
16:44 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
16:40 Son Dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 20:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: PS Plus ve PS Now birleşiyor! Yeni abonelik servisi yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement