Ps4 Oyunlarında Yarıyıl Tatiline Özel İndirimler, İndirimli Fiyat Listesi

PLAYSTATION'DAN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL KAMPANYAYarıyıl tatili döneminde birçok konsol paketi, aksesuar ve oyun indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. PS4 Oyunlarında Yarıyıl Tatiline Özel İndirimler, kaçırmayın! Sony Eurasia, yarıyıl tatiline özel olarak seçili konsol ve aksesuarları ile oyunlarda indirim kampanyası başlattı. İndirim dönemi boyunca PlayStation 4 Pro, birbirinden güzel oyunlara sahip PlayStation 4 1 TB paketleri ve PlayStation VR seti indirimli fiyatlarıyla satışta olacak.18 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yarıyıl tatili kampanyası süresince PlayStation 4 Pro 3199 TL'den satılacak. Oyunlu ya da ikinci DualShock 4'e sahip 1 TB PlayStation 4 paketleri de 2499 TL fiyat etiketiyle sömestr indirimi boyunca satışta olacak. İçerisinde PlayStation VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi ise kampanya süresince 2699 TL'den 1799 TL*'ye iniyor.Yarıyıl tatili kampanyası kapsamında, aynı tarihlerde, oyunlar da indirime giriyor. Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada 9 milyondan fazla sattığı açıklanan Marvel's Spider-Man oyunu 249 TL indirimli fiyat etiketiyle satışta olacak. Birçok mecra tarafından yılın oyunu olarak seçilen God of War 199 TL'ye, 2018'in en başarılı macera oyunlarından biri olarak gösterilen Detroit : Become Human ise 139 TL'ye satılacak.Sony Eurasia'nın dağıtımını yaptığı Take-Two oyunları NBA 2K19, WWE 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, Carnival Games ve GTA V ise 14 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında indirimli fiyatlarla satılacak. Square Enix'in son oyunu Just Cause 4 ise 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri indirimli tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.PS4 Oyunlarında Yarıyıl Tatiline Özel İndirimler – Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan konsol ve aksesuarlar:PS4 Pro 3.199 TL*PS4 1 TB + ikinci DualShock®4 2.499 TL*PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2 2.499 TL*PS4 1 TB + FIFA 19 2.499 TL*PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4 2.499 TL*PS VR + PS VR Worlds + PS Camera 1.799 TL*DualShock®4 (siyah renk) 329 TL*Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar:Marvel's Spider-Man 249 TL*God of War 199 TL*Detroit: Become Human 139 TL*Just Cause 4 299 TL*NBA 2K19 249 TL**WWE 2K19 219 TL**GTA V 159 TL**NBA 2K Playgrounds 2 159 TL**Carnival Games 139 TL***Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.**Take-Two oyunlarının indirim tarihleri 14 Ocak – 21 Mart arasındadır.