PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro sabit sürücünüzü nasıl yükseltirsiniz? - Son Dakika

Call of Duty ve Marvel's Avengers gibi bazı oyunlar yaklaşık 100 GB sabit disk alanına ihtiyaç duyar. Ancak standart PS4, PS4 Slim'de yalnızca 500 GB ve PS4 Pro'da 1 TB depolama alanıyla, yeriniz tamamen tükenmeden önce yalnızca birkaç büyük oyun kurabilirsiniz.

Dahası, ek alan sağlamanın ötesinde, daha hızlı bir sabit disk sayesinde hızınızda küçük bir artış elde edebilirsiniz. veya bunun yerine süper hızlı bir SSD'yi konsolunuza yerleştirirseniz önemli bir hız artışı olur.

PS4'te sabit sürücü kapasitenizi artırmanın iki yolu vardır: dahili sürücüyü değiştirin veya harici bir sabit sürücü takın. Bunların ikisi de iyi seçeneklerdir, ancak yeni bir dahili sürücü takmak inkar edilemez bir şekilde daha temiz bir seçenektir.

Bu kılavuz, PS4, PS4 Slim veya PS4 Pro'nuzdaki sabit sürücüyü nasıl yükselteceğinizi gösterecektir. Makinenizin içine hangi sürücüyü yerleştirdiğiniz önemli değil, garantinizi geçersiz kılmaz.

PS4, PS4 Slim veya PS4 Pro'nuzu parçalarına ayırmadan önce yedek bir sürücünüzün hazır olması gerekir - bu da biraz araştırma yapmak anlamına gelir. Çok yönlü bir seçenek, uygun fiyatlı bir ürün veya süper hızlı bir SSD arıyorsanız, hangi sürücünün en iyi seçenek olduğunu bulmak için sayıları bir araya getirdik.

PS4 için en iyi sabit disk

Seagate FireCuda Oyun SSHD 2TB

Şu anda PS4'ünüz için en iyi sabit sürücü seçeneğini istiyorsanız, bir SSHD aramalısınız. Bu sürücüler, plaka tabanlı depolamayı daha küçük, daha hızlı flash bellek bölümleriyle birleştirir ve hangi dosyaları sık kullandığınızı öğrenir ve bunları daha hızlı flash depolamaya taşır - böylece daha hızlı yüklenebilirler. Aynı oyunları sık sık oynarsanız, bir performans artışı göreceksiniz.

2 TB kapasite, yüklediğiniz oyunlar sürücünün flash bellek kısmından faydalanmasa bile bir sürü ekstra alana sahip olacağınız anlamına gelir ve kesinlikle PS4'ün dahili sürücülerinden daha yavaş olmayacaktır. O da özellikle pahalı değil.

PS4 için en iyi bütçe dostu sabit diski

Seagate Barracuda 2TB

Daha dar bir bütçeniz varsa, sabit diskin hibrit kısmından vazgeçebilir ve geleneksel bir sürücüyü tercih edebilirsiniz. Bu, PS4'ün normal sabit disklerine göre fazla bir performans artışı sağlamayacaktır, ancak Seagate'in diskleri kesinlikle daha yavaş değildir. Çok sayıda kapasitede bulunurlar, ancak 2 TB, sürücüler Sony konsollarına sığmayacak kadar kalın hale gelmeden önce gidebileceğiniz kadar yüksektir.

PS4 için en iyi SSD

Samsung 870 QVO

Samsung, bir tür tüketici SSD'sidir, bu nedenle firmanın katı hal ürünlerinin PS4'ünüzün içine yerleştirmek için en iyi seçenekler olması şaşırtıcı değildir. 870 QVO, PS4'ün sabit disklerinden birkaç kat daha hızlı olan harika performans seviyeleri sunar ve PS4 ve PS4 Slim'de yükleme sürelerinde ve performansta gözle görülür yükseltmeler ve daha fazlasına sahip olan PS4 Pro'da daha da büyük hız iyileştirmeleri göreceksiniz.

Samsung'un sürücüleri harika bir hız ve güvenilirlik sunar ve tutarlı 7 mm form faktörü, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 1 TB ile 8 TB arasında kapasiteye sahip bir sürücü seçebileceğiniz anlamına gelir – SSD'ler, sabit disklerle aynı fiziksel boyut kısıtlamalarına sahip değildir. Her zaman olduğu gibi, SSD'ler sabit disklerden daha pahalıdır.

PS4 için en iyi bütçe dostu SSD

Crucial BX500

Crucial'ın sürücüleri, Samsung'un sürücülerinin performans seviyelerine pek sahip değil, ancak PS4'te eski depolama bağlantı sistemleri sayesinde bu detay çok da önemli değildir. Crucial BX500 gibi sürücüler, PS4'ün dahili sürücülerine göre hala iyi bir performans artışı sağlıyor ve en az Samsung ürünleri kadar güvenilir.

BX500 de biraz daha ucuz. PS4'ünüze fazladan boşluk bırakmadan bir hız artışı sağlamak istiyorsanız, 49 $ karşılığında 480 GB'lık bir sürücü elde etmek mümkündür.

PS4 sabit sürücünüzü yükseltmeye değer mi? Kesinlikle. Kolaydır, yarım saatten az sürer - hızlıysanız - ve hatta nispeten ucuz olabilir: sabit disk kullanıyorsanız yepyeni bir oyunun fiyatı civarında. ve bir SSD'ye daha fazla harcarsanız, makineniz için de sağlam bir hız artışı elde edebilirsiniz. Garantinizi bile geçersiz kılmaz - sanki Sony bunu yapmanızı istiyormuş gibi!

4.50 belleniminin gelmesiyle ilgili kilit soru, dahili sabit sürücüyü yükseltmeyi mi yoksa harici sürücüyü mi tercih edeceğimizdir. Diğer büyük soru, daha uygun fiyatlı bir sabit disk mi yoksa daha pahalı, daha hızlı bir SSD mi tercih edileceğidir.

Dahili bir yükseltme yerine harici, USB bağlantılı bir ürüne bağlı kalmak istiyorsanız, konsolunuzun yanında yeni bir ürün için yer bulmanız gerekeceğini unutmayın - ve her zaman yanınıza almayı unutmayın. konsolunuzu hareket ettirin.

PS4 sabit diskinizi yükseltmek biraz araştırma gerektirir ve işlem oldukça basit olsa bile konsolunuzu açmak göz korkutucu olabilir. Ancak, hangi kararı verirseniz verin, genişletilmiş alandan memnun kalacaksınız.

Meraklı oyuncular için, kitaplığınıza yeni eklenenlere yer açmak için artık oyunları silmeniz gerekmeyecek. Bir düşünün: Bugünlerde en büyük oyunlar en fazla 100 GB olabilir ve PS4'ün orijinal 500 GB ve 1 TB sürücüleri bu kadar çok oyunu depolayamaz.

Ve eğer bir SSD kullanabiliyorsanız, o zaman büyük bir hız artışının yanı sıra ekstra kapasite artışı da elde edebilirsiniz. İster sabit disk ister SSD tercih edin, bu hiç de kolay değil.