PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı! - Son Dakika
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PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı!

13.06.2022 17:40
PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı!

Sony güvenlik konusunda fazla mesai harcıyor olsa da bilgisayar korsanları PS5 modellerine ulaşmanın her zaman bir yolunu buluyor.

Oyun konsolları, son nesillerde donanım ve yetenekler açısından masaüstü bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Ancak diğer cihazlarda olduğu gibi güvenlik oyun konsolları için en önemli sorunların başında geliyor. Sony her ne kadar güvenlik konusu üzerinde fazla mesai harcıyor olsa da bilgisayar korsanları PS5 ve diğer modellere ulaşmanın her zaman bir yolunu buluyor.

PlayStation modellerinde Blu-Ray açığı

Güvenlik mühendisi Andy Nguyen, bir güvenlik konferansında PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında rastgele kod çalıştırmanın mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu açık, konsolun Blu-Ray disk sisteminden yararlanıyor. Daha önce PS2 modellerinde DVD okuma sistemi aracılığıyla ortaya konan bu hack işlemi şimdi de Blu-Ray üzerinden yapılıyor.

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Bu son gelişmeleri, şirketlerin optik disklerden ve fiziksel ortamlardan uzaklaşmak istemesinin nedeni olarak gösterebiliriz. Bu açık şimdilik PS4 ve PS5 modellerinde test edilmiş durumda. Sony'nin Blu-Ray teknolojisini kullanmaya başladığı PS3 modelinde de aynı yöntemin işe yarayabileceği de konuşuluyor.

PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı!

PS5 ve PS4 modlama toplulukları son gelişmeler hakkında oldukça heyecanlı. Yeni 'hack' sonuçta gayriresmi olarak daha fazla oyuna ulaşma imkanı sunuyor. Sony'nin ortaya çıkan bu açık hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Bilindiği gibi bu konsolların güvenlik sistemlerini aşmak oldukça zor. Ancak bu konu üzerinde araştırma yapanlar birçok mod üzerinde çalışmaya devam ediyor. Modlama yasal bir gri alan olarak öne çıkıyor. Sony ve diğer konsol üreticileri ise bunu ortadan kaldırmak için şimdiye kadar ellerinden geleni yapıyorlar.

PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı!

Ancak diğer yandan bu modlar ile daha eski oyunlar yeni konsollarda oynanabilir hale getiriliyor. Oyun geliştiricileri ve konsol üreticileri ise müşterilerine eski oyunlara erişim sağlama konusunda yeni yeni adımlar atmaya başladı. Bu özellik için abonelik sistemi oluşturan şirketler, belirli bir ücret karşılığında eski oyunlara ulaşım imkanı sağlıyor.

Bu ücretlerin düşürülmesi ile insanların korsan oyunlara ilgisi azaltılabilir. Ancak şuan için bilgisayarlar ve oyun konsolları için korsan oyunlar üretilmeye devam edecek gibi görünüyor. Peki siz PS5 ve diğer modellerde oluşan güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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