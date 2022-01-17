PS5 geriye uyumluluk ile PS3 oyunları yakında oynanabilir olabilir - Son Dakika
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PS5 geriye uyumluluk ile PS3 oyunları yakında oynanabilir olabilir

PS5 geriye uyumluluk ile PS3 oyunları yakında oynanabilir olabilir

18.01.2022 08:24

PS5 mağazasında PS3 oyunları gözükmeye başladı. Bu, PS5 geriye uyumluluk sisteminde değişiklik yaşanabileceğini gösteriyor olabilir.

PlayStation 5 mağazasında PlayStation 3 oyunlarının fiyatlarıyla birlikte listelenmeye başlamasıyla PS5 geriye uyumluluk ile yakında PS3 oyunları desteklenebilir.

Aslında PS3 oyunları daha önceden de PS5 mağazasında gözüküyordu ancak bu oyunlar satın almaya çalışınca PS Now'a yönlendirme yapılıyordu. Şimdi ise söz konusu oyunlar satış fiyatları ile birlikte listeleniyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda Dead or Alive 5 ile iki Prince of Persia oyunu olan The Forgotten Sands ve The Two Thrones'un PS5 mağazasında yer aldığı ve satış fiyatlarının bulunduğu göze çarpıyor.

Bu durum bir hata sonucu gerçeklemiş olabilir ancak Dead or Alive 5 PS Now'a dahil değil, bu nedenle bu oyunu PS5 mağazası üzerinden görüntülemek bugüne kadar mümkün değildi. Yani Sony arka planda PS5 geriye uyumluluk sistemi ile PS3 oyunları oynamayı mümkün hale getirecek bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir.

Bununla birlikte, birkaç gün önce PS5'in sistemi mimarı Mark Cerny'nin geriye uyumluluk ile ilgili yeni bir patenti ortaya çıkmıştı. Bu iki gelişme üst üste gelince PS5 geriye uyumluluk sisteminde PS Now dışında PS3 oyunlarının oynanabilir hale gelmesini sağlayacak bir düzenleme yapılabileceği iddia edildi.

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Öte yandan, Bloomberg'tan Jason Schreier'ın geçen ayki haberinde, Sony'nin PlayStation Plus ve PlayStation Now servislerini tek çatı altında toparlayarak PS Plus sistemini üç kademli hale getireceği öne sürülmüştü. Buna göre, ilk aşamada aylık ücretsiz oyunlar ve online oynama özelliği yer alırken, ikinci aşamada ilk aşamadaki avantajlara ek olarak Xbox Game Pass benzeri bir oyun kataloğu sunulacak. Üçüncü ve son aşamada ise ilk iki aşamanın sundukları ile birlikte PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarını PS4 ve PS5 üzerinden geriye uyumluluk ile oynayabilmek mümkün olacak.

Sony'nin elden geçirilen yeni PS Plus servisini bu yılın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor.

PS5 geriye uyumluluk ile PS3 oyunları yakında oynanabilir olabilir
Kaynak: SaveButonu
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