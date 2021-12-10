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PS5 kolu nasıl güncellenir? - Son Dakika

PS5 kolu nasıl güncellenir?

10.12.2021 21:09
PS5 kolu nasıl güncellenir?

PS5 kontrol cihazınızı güncellemenin iki yolu vardır - otomatik veya manuel. Her ikisi de şaşırtıcı derecede kolay ve kullanışlıdır ve birkaç dakika içinde tamamlanabilir.

PlayStation 5, şüphesiz şimdiye kadar piyasaya sürülen en popüler oyun konsollarından biridir, ancak bu, birkaç sorun olmadığı anlamına gelmez. Sony, platform için kararlılığı ve performansı düzeltmeyi amaçlayan birden fazla yamayı zaten yayınladı - ve hatta yeni ve gösterişli DualSense kolunuzun bile düzenli aralıklarla güncellenmesi gerekiyor. İşlem nispeten ağrısız - kurulum sırasında biraz kesinti süresi - ancak Sony, PS5 kolunuzu güncellemenin olabildiğince basit olmasını sağlamak için büyük çaba sarf etti.

PS5 kolunuzu güncelleme

PS5 kontrol cihazınızı güncellemenin iki yolu vardır - otomatik veya manuel. Her ikisi de şaşırtıcı derecede kolay ve kullanışlıdır ve birkaç dakika içinde tamamlanabilir.

PS5 kolunuzu otomatik olarak nasıl güncellersiniz?

PS5 kolu nasıl güncellenir?

PS5 kolunuzu güncellemenin en kolay yolu, otomatik olarak olmasına izin vermektir. DualSense kolunuz için bir güncelleme hazırsa, PS5 konsolunuz size bir uyarı gönderir. Bu istemi gördüğünüzde, USB-C kablosunu kullanarak DualSense'inizi PS5'inize bağlayın, Şimdi Güncelle'ye tıklayın ve güncellemenin bitmesini bekleyin. Güncellenirken konsolunuzu kapatmadığınızdan veya kolunuzun bağlantısını kesmediğinizden emin olun.

Güncelleme ile uğraşmak istemiyorsanız, ertesi gün hatırlatılması için 24 Saat Sonra Bildir'i seçebilirsiniz. Bunu yapmanın gerçek bir zararı yoktur, bu nedenle lobide sizi bekleyen bir grup arkadaşınız varsa, güncellemenizi ertelemekten çekinmeyin.

PS5 kolunuzu manuel olarak nasıl güncellersiniz?

PS5 kol güncellemelerini yönetmenin en kolay yolu otomatik istem olsa da, her zaman Ana ekranınıza giderek güncellemeleri kontrol edebilir ve manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Oradan Ayarlar'a gidin, ardından Aksesuarlar sekmesini bulun. Kollar menüsünü bulana kadar Aksesuarlar sekmesinde ilerleyin ve Kablosuz Kol Aygıt Yazılımı'nı seçin.

Oradan, kontrol cihazınızı bir USB-C kablosuyla takıp güncellemenin tamamlanmasını beklemek kadar basit.

DualSense kolumu neden güncellemeliyim?

PS5 kolu nasıl güncellenir?

Bu can sıkıcı güncelleme istemlerini kaldırmanın ötesinde, DualSense kolunuzu mümkün olan en kısa sürede güncellemeniz için birçok neden var. Sony, PS5'in kısa ömründe, birçoğu DualSense'in genel kararlılığını ve performansını iyileştirmeye çalışan çok sayıda yama gönderdi. Başka bir deyişle, bağlantı sorunları yaşayan herkes kolunu güncellemekten yararlanabilir.

DualSense güncellemeleri genellikle PS5 konsol güncellemeleriyle birlikte çalışır. Bu yılın başlarında yapılan bir güncelleme, cihazınızı yeni şarj etmiş olsanız bile ekranda sürekli düşük pil simgesinin görünmesine neden olan bir pil göstergesi hatasını düzeltti. Şimdiye kadar, DualSense güncellemeleri aracılığıyla herhangi bir çoğunluk işlevsellik eklemesi görmedik, ancak bu kesinlikle gelecek için bir olasılık.

PS5 kolu nasıl güncellenir?

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji PS5 kolu nasıl güncellenir? - Son Dakika


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