PS5 özelliklerinde bilgisayar toplasak fiyatı ne olur?

Bilgisayar veya oyun konsolu satın almak aslında oyuncular arasında uzun yıllardır devam eden bir tartışma. Ancak 2020 yılında yeni nesil PlayStation 5'in duyurulmasıyla birlikte bu tartışma daha da alevlendi. Peki PS5 özelliklerinde bilgisayar toplamak ne kadara mal olur?

Çıkış tarihi yaptığı tarihten bu yana stok sorunlarıyla boğuşan PlayStation 5, özellikle tatil dönemlerinde bulunmaz hale geliyor. Bu yüzden PS5'e denk bir oyun bilgisayarı toplamak belki de daha mantıklı olacaktır.

PlayStation sahipleri tüm oyunları ücretsiz deneyebilecek!

PS5 özelliklerinde bilgisayar toplamak

Sony'nin PlayStation'a özel CPU ve GPU üretmesi için AMD ile çalıştığı düşünüldüğünde, oyun konsolu parasına bilgisayar toplamak zor olacak. Özellikle son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına çip krizi ile ekran kartı bulmak zorlaştığı için PS5'e rakip bir sistem hazırlamak tartışma konusu haline geldi.

Videomuzdaki donanımlardan satın almak için buraya tıklayın

PS5 satın almadan aşağı yukarı benzer bir oyun bilgisayarı toplayarak aynı performansı elde etmek mümkün mü? İlk olarak PlayStation 5'in özelliklerine göz atalım:

CPU: 3,5 GHz'de 8 çekirdekli/16 iş parçacıklı AMD Zen 2 CPU

GPU: 2,23 GHz hızında ve 10.3 TFLOP performansa sahip AMD RDNA 2 ekran kartı

RAM: 16GB GDDR6 bellek

Depolama: 4 TB'a kadar NVMe genişletme seçeneği ile 825 GB özel SSD

Giriş/ Çıkış: USB Type-A bağlantı noktası (Hi-Speed USB), USB Type-A bağlantı noktası (Süper Hızlı USB 10Gbps) x2, USB Type-C bağlantı noktası (Süper Hızlı USB 10Gbps)

Sony, PlayStation 5 donanımları için AMD ile birlikte çalıştığı için, tüketicilere sunulan parçaları kullanmıyor. Bu yüzden PS5'e özel CPU ve GPU parçalarının eş değerleri ile bilgisayar toplamak zorundayız.

Yazımızda yer alan fiyatların değişkenlik gösterebileceğini ve bilgisayar parçalarını bütçenize göre değiştirebileceğinizi unutmayın. Kıyaslama sadece rehber olması için oluşturulmuştur.