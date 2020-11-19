PS5: PlayStation 5 piyasaya çıktı, rakibi Xbox Series X'i geçebilecek mi? - Son Dakika

PlayStation 5 bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Sony'ye ait oyun konsolunun en büyük rakibi olan Microsoft'un Xbox Series X'i de 10 Kasım'da raflarda yerini almıştı. Peki yeni nesil konsollardan hangisi daha başarılı? BBC Newsbeat Oyun Muhabiri Steffan Powell inceledi.

Bu hafta piyasaya çıkan yeni PlayStation ve Xbox'lar yalnızca yeni birer oyun deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin neler getirebileceğini görmemizi sağlıyor.

Microsoft ve Sony yöneticileri söyleşilerde birbirleriyle rekabet etmediklerini söylüyor ve hatta bunu sorduğunuzda kızabiliyor.

Fakat gerçekte oyuncular ve sektördeki insanlar bu konsolları sürekli kıyaslıyor.

Çoğu kişinin ikisini birden alacak parası yok ve bu yüzden bir soruya yanıt arıyorlar: Hangisini almalıyım?

Geçen sefer kim kazanmıştı?

PlayStation bir önceki nesil oyun konsollarındaki rekabette üstün gelmişti.

Sony'nin PS4'ü Microsoft'un Xbox One'ını açık ara geçmişti.

PlayStation 4 sadece oyuna odaklanırken Xbox One ise Kinect kamerası ve canlı TV yayınları gibi farklı alanlarda reklam yapıyordu.

Xbox One piyasaya ilk çıktığında eski oyunların bir kısmının yeni konsolda oynanmasına izin vermemişti. Bu da oyuncuların eleştirilerine yol açmıştı.

O dönem Nintendo'nun çıkardığı Wii U konsolu da insanların ilgisini çekmeyi başaramadı.

Rekabetçi fiyatı ve çok sayıda kendine özel oyunu ile PlayStation 4 rakiplerinin önüne geçti ve arayı açtı.

Bu sefer ne olacak?

Bu sefer Sony ve Microsoft oyun konsollarının geleceğine dair farklı vizyonlar sunuyor.

Microsoft 2013'deki Xbox One tanıtımından gerekli dersleri aldı.

Yeni konsolunu oyunculara hitap eden şekilde tasarlayan şirket, konsolun diğer eklentilerini ise eskisi kadar ön plana çıkartmıyor.

Microsoft Netflix benzeri oyun aboneliği sistemi olan Game Pass ile bu alanda yeni bir devir açtı.

Oyuncular aylık bir ödeme karşılığında çok sayıda oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyor.

Fakat yeni çıkan oyunların Game Pass'e hemen dahil olmasını beklemeyin.

Buradaki oyunların çoğu, bir süre önce piyasaya çıkmış oyunlar.

Xbox Series X ile birlikte piyasaya çıkması beklenen son Halo oyunu ise gecikti.

fff Spider-Man: Miles Morales oyunu PS5 ile birlikte piyasaya çıkacak

FFF fakat Halo Infinite'in Xbox Series X için çıkışı gecikti

Sony ise 2013'te yaptığına benzer bir strateji ile oyunları yüksek fiyatlara satıyor.

Öte yandan PS5 de piyasaya büyük bir oyunla birlikte çıkmayacak. Konsolla birlikte yayınlanan son Örümcek Adam oyunu ise bazı oyuncuların ilgisini çekebilir.

Donanımları nasıl?

Sony nesil farkının büyük olduğunu ve PS5'in önceki modellerden daha farklı göründüğünü ve hissedildiğini söylüyor.

Konsolu açtığınızda ilk fark ettiğiniz şey grafiklerin daha iyi olduğu ve oyunların neredeyse anında açıldığı.

FFF PS5'in iki versiyonu var: Blu-ray okuyucusu olan ve yalnızca internetten indirilen oyunları çalıştırabilen

Şirket yöneticileri DualSense oyun kolu ile oyuncuların daha önce hiç yaşamadıkları deneyimler yaşayacaklarını, daha gerçekçi ve dinamik titreşimlerin ekrandaki olaylara eşlik edeceğini söylüyor.

Microsoft ise tek bir konsol yerine piyasaya bir "konsol ailesi" sürdü.

Apple'ın son dönemde iPhone'larda yaptığı gibi bir vizyon bu: Her cihazın özellikleri biraz farklı fakat hepsi aynı uygulamaları çalıştırabiliyor.

Series X piyasadaki en güçlü konsol olarak pazarlanıyor ve en iyi grafikleri isteyenlere sunuluyor.

Sadece internetten indirilen oyunları çalıştırabilen bir diğer Xbox modeli olan Series S ise aynı oyunları Nintendo Switch'ten daha ucuz bir fiyata oynatmayı vaat ediyor.

PlayStation ve Xbox'un en pahalı modelleri cüzdanınızda delik açmanın yanı sıra salonunuzda da alan kaplayacak.

Önceki nesillere kıyasla devasa boyutta olan bu konsollar İngiltere'de 450 sterlin civarına, Türkiye'de 8 bin TL'den yüksek fiyatlara satılıyor.

Yüksek fiyatlarına rağmen bu konsollar, önceki nesillerdekine kıyasla çok daha az yenilik ve performans artışı sunuyor.

Fakat iki şirket de oyuncuları para harcamaya sevk edebileceğinden emin.

BBC'ye konuşan PlayStation yöneticisi Jim Ryan, PS5'in "Önceki nesillere kıyasla bir kuantum sıçraması yarattığını" savunuyor.

Xbox yöneticisi Phil Spencer ise "Oyunların hızı ve hissinde gerçek bir değişim yarattıklarını" öne sürüyor.

İki konsolun da ön satışları iyi gidiyor. Analistler PS5 satışlarının Xbox'a göre daha fazla olacağını öngörüyor.

Ampere Analytics danışmanlık şirketi 2021 sonuna kadar 13,5 milyon Xbox ve 17,9 milyon PlayStation satılacağını düşünüyor.

PlayStation satışlarda önde görülse de iki konsol arasındaki satış sayısı farkının önceki nesle kıyasla çok daha az olacağı tahmin ediliyor.

İki konsolun donanımı hikayenin yalnızca bir kısmı.

Ampere Analytics'ten Piers Harding-Rolls "Xbox'un Game Pass üyeliği Microsoft'un rekabette avantajlı bir pozisyona getiriyor" diyor ve ekliyor:

"Sony'nin bu hamleye karşı henüz yeterli bir karşılığı yok."