PSA Grubu Küresel İcra Komitesi yeniden yapılandı

Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu'nun Küresel İcra Komitesi'nde görev değişiklikleri yapıldı.



PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki DS Automobiles'de Üst Yönetici (CEO) görevindeki Yves Bonnefont, artık markalar portföyü içindeki potansiyel sinerjilere yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Bonnefont'un görevi, müşteri açısından ve coğrafi olarak markaların konumlandırılması ile strateji ve sinerjileri kapsayacak. Yves Bonnefont, Groupe PSA Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Yves Bonnefont'un DS CEO'luğu ve Global İcra Komitesi Üyeliği görevine ise DS'in mevcut CEO Yardımcısı Beatrice Foucher getirilecek. Grupta, ürün ve elektrikli araçlarda güçlü bir performans geçmişine sahip olan Foucher, özellikle ürün portföylerinin globalleşmesine öncülük etti.

Linda Jackson

Öte yandan, Citroen CEO'luğu görevinde bulunan Linda Jackson ise artık marka portföyü içinde markaların ayrışmasını netleştirmek ve desteklemek üzere liderlik yapacak. Jackson, marka açıklamaları ve marka mesajlarının grup genelindeki tutarlılığını sağlarken, marka portföyü içinde markaların ayrışmasında görevli olacak. Linda Jackson da Carlos Tavares'e bağlı olarak faaliyet gösterecek ve raporlamada bulunacak.

Linda Jackson'ın Citroen CEO'luğu ve Global İcra Komitesi Üyeliği görevine ise Citroen'in mevcut CEO Yardımcısı Vincent Cobee getirilecek. Cobee, uluslararası pazarlarda Citroen'in uluslararası büyüme hedeflerini yerine getirmek için gereken bilgi birikimi ve deneyime sahip bir isim olarak dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, Yves Bonnefont'in atamasına ilişkin, "6 yıl önce DS markasını Groupe PSA'nın premium markası olarak başarıyla tanıtan Yves Bonnefont'un bu yeni sorumluluğu üstlenmesinden memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Tavares, Linda Jackson'ın atamasına ilişkin olarak da, "6 yıl boyunca Citroen markasına liderlik eden, markayı Avrupa'da yeniden konumlandıran, satış hacmini ve pazar payını artıran ve güçlü küresel bir konumlandırma için markayı hazırlayan Linda Jackson'ın marka oluşturma alanındaki bilgi birikimi ve deneyimiyle grup çatısı altında bu yeni sorumluluğu üstlendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.