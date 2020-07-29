PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü - Son Dakika

PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü

PSA Grubu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 2020'nin ilk yarısında karlılığını sürdürdü.

PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü, System.String[]

PSA Grubu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 2020'nin ilk yarısında karlılığını sürdürdü.

PSA Grubu açıklamasına göre, grup gelirleri, 2020'nin ilk yarısında 25,1 milyar avro oldu ve 2019'un ilk yarısına kıyasla yüzde 34,5 düştü.

Otomotiv bölümü gelirleri, 2019'un ilk yarısına göre yüzde 35,5 düşüşle 19 milyar 595 milyon avro olurken, bu düşüşün başlıca nedenleri arasında hacimlerin ve ülke karmasının olumsuz etkisi, ortaklara satışların düşüşü ve döviz kurlarının etkisi yer alırken, gelirler; ürün karması, fiyatı ve diğer faktörlerin olumlu etkisinden faydalandı.

Grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon avro düzeyinde gerçekleşerek yüzde 84,5 düşerken, otomotiv tekrar eden faaliyet geliri yüzde 72,5 düşüşle 731 milyon avro oldu.

Otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen pozitif ürün karması ve maliyet düşürme çalışmaları sayesinde yüzde 3,7 karlılık düzeyine ulaşıldı.

"Toplam envanter, 30 Haziran 2020'de 505 bin araçta kaldı"

Grubun tekrar eden faaliyet kar marjı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 6,6 puan düşüşle yüzde 2,1'e ulaşırken, grup net finansal gelir ve giderleri 52 milyon avroya yükseldi. Ayrıca konsolide net gelir 2019'un ilk yarısına kıyasla 1 milyar 672 milyon avro düşüşle 376 milyon avro oldu. Net gelir, grup payı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 1 milyar 237 milyon avro düşüşle 595 milyon avro olarak belirlendi.

Otomotiv serbest nakit akışı ise işletme sermayesi hariç 153 milyon avro ile pozitif gerçekleşti.

Bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil toplam envanter, 30 Haziran 2020'de 505 bin araçta kalarak 30 Haziran 2019'a göre yüzde 24 azaldı. Üretim ve satış şirketlerinin net finansal durumu, 30 Haziran 2020'de 2 milyar 886 milyon avro olurken, bunun 6 milyar 957 milyon avrosu otomotiv bölümüne aitti.

Piyasa genel görünümü

Piyasa genel görünümüne bakıldığında, 2020'de, grup, otomotiv piyasasında Avrupa'da yüzde 25, Rusya'da ve Latin Amerika'da yüzde 30 ve Çin'de yüzde 10 düşüş bekliyor.

Faaliyet genel görünümüne bakıldığında ise PSA Grubu, 2019-2021 döneminde ortalamada yüzde 4,5 üzeri tekrar eden otomotiv faaliyet kar marjı elde etmeyi hedefliyor.

"Sonuçlar grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, çevikliğimizi artırmak ve kara geçiş noktamızı düşürmek üzere 6 yıldır devam eden yoğun çalışmalarımızın ödülünü aldığımızı ve grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Grup, aynı zamanda müşterilerimiz için temiz, güvenli ve uygun maliyetli mobilite sağlamaya odaklanan ve bu konuda elinden geleni yapan ekiplerimiz sayesinde krizi atlatmaktadır. Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakalamaya ve 2021'in ilk çeyreğinde Stellantis'in (FCA ve PSA Grubu'nun birleşeceği grubun adı) doğuşunu tamamlamaya kararlıyız."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Tulumuna Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti         
11:43
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı Hindistan'ın Mumbai şehrindeki yoksul halkın yarısı koronavirüse yakalandı         
10:18
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi         
07:30
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu         
21:19
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 17:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PSA Grubu, yılın ilk yarısında karlılığını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei