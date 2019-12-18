PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı - Son Dakika Ekonomi

PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı

6 saat önce

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Çarşamba günü toplam 50 milyar dolar değerindeki birleşme anlaşmasını imzaladı.

PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı, System.String[]

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Çarşamba günü toplam 50 milyar dolar değerindeki birleşme anlaşmasını imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla, PSA ve FCA'in eşit olarak sahip olacağı yeni şirket hacimsel olarak dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi ve gelir olarak da en büyük üçüncü şirket unvanını kazandı.

İmza töreninin ardından yapılan ortak açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Bu birleşme, yeni çağın sürdürülebilir hareketlilikte sunduğu fırsatları yönetim, kabiliyet, kaynak ve ölçüm açısından başarılı bir şekilde uygulayacak bir sektör lideri oluşturacak."

Daha önce, yeni yapılanma kapsamında birleşmenin, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşeceği ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares'in üstleneceği açıklanmıştı.

Uzmanlara göre, Avrupa'daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.


Chrysler, Citroen, Peugeot, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA, Fiat ile birleşmeyi onayladı
PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz

Son Dakika Haberleri
17:04 Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar - Son Dakika Ekonomi
17:01 "Enerjide gelişen teknolojiye ayak uyduramayan geride kalıyor" - Son Dakika Ekonomi
16:47 Teoman Yörük: "Bu işin ehli biziz; Yörsan'a talibiz" - Son Dakika Ekonomi
16:41 OTSO Başkanı Şahin: "Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri... - Son Dakika Ekonomi
16:39 Acar: "Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli" - Son Dakika Ekonomi
16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
15:47 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]