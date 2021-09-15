Üye Girişi
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu - Son Dakika

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

15.09.2021 16:48
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu, System.String[]

Sakarya Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

Sakarya Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve 30 bin kişiyi ağırlayan Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

Dünya genelindeki süs bitkisi ve peyzaj alanındaki üretimin 3'te 1'ini gerçekleştiren Sakarya, Büyükşehir desteğiyle gerçekleştirilen PSB Anatolia ile dünyayı misafir etti. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin birbirinden farklı ürünlerini sergilediği fuar, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu. Türkiye'deki birçok üniversitede öğrenim gören "peyzaj ve süs bitkisi" alanı öğrencisi, fuarda yapılan yarışma ve uygulanmalarla önemli bir tecrübe yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen, farklı iklimlere ait yüzlerce çeşit süs bitkisi ve peyzaj ürününü sergilendiği PSB Anatolia, sektörün dünyadaki merkezi oldu. 8 ile 11 Eylül tarihlerini kapsayan fuar, Türkiye ve dünyadan 29 bin 500 ziyaretçiyi misafir etti.

Geniş katılımlı açılış

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Yerel Yönetimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde gerçekleştirilen 'Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' Türkiye'de ilke imza attı. 12 farklı üniversitenin peyzaj mimarlığı bölümlerinden 6'şarlı gruplar halinde yarışmaya katılım sağlandı. 8 Eylül'de Fuar açılışının ardından başlayan yarışma, 10 Eylül Cuma günü tamamlandı ve jüri değerlendirmesinin ardından gala yemeğinde kazananlara ödülleri takdim edildi. Birincilik Ödülüne Pamukkale Üniversitesi, İkincilik Ödülüne Düzce Üniversitesi, Üçüncülük Ödülüne Bursa Teknik Üniversitesi layık görüldü.

Peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı

Fuar boyunca devam eden altı konferansa toplamda 22 konuşmacı katıldı. Konferanslar ilgiyle karşılanırken, sektörün ve peyzaj mimarlığı mesleğine dair birçok farklı konu ele alındı. Son dönemde sıkça tartışılan iklim değişikliği, orman yangınları, kurakçıl bitkiler, sürdürülebilir peyzaj, özel sektör deneyimi, Botanik Expo'lar, süs bitkilerinde besleme, ihracat ve pazarlama konuları ayrıntılı olarak incelendi.

Dünya peyzaj ve süs bitkiciliğinin kalbi oldu

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, organizasyona ilgi gösteren vatandaşlara ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, destek sunan paydaşlara, "Bu yıl, böyle büyük bir organizasyonu 4'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadık. PSB Anatolia ismini alan fuarımız, dünyada peyzaj ve süs bitkiciliğinin adeta kalbi oldu. Sektörün kalbi, çalışma boyunca Sapanca'da attı. Binlerce misafirimizi ağırladık, sektör temsilcilerini misafir ettik. Sunduğumuz yüzlerce çeşit ürünle, alıcıya benzersiz bir pazar imkanı sunduk. Bu işle ilgili olan tüm kesimleri bir araya getirdik, ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Yaklaşık 30 bin kişiyi misafir ettiğimiz fuar alanında alt yapı ve üst yapı konusunda destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - SAKARYA

PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu
PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu

Sakarya, Türkiye, Sapanca, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 17:52 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi 17:28 Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı 16:58 Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu 16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
17:55 Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı         
17:55
"Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi         
17:46
Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim Fatih Terim'den Marcao sürprizi: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim         
17:41
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor         
17:13
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı         
16:55
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 18:08:05. #1.12#
SON DAKİKA: PSB Anatolia, Türkiye'nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement