PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak - Son Dakika

PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak

27.04.2021 11:00
PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak, System.String[]

ANTALYA'da, kurulan Psikososyal Destek (PSD) Danışma Hattı'na başvuranların en büyük kaygılarının, aile büyüklerini kaybetme, Covid-19 virüsünü yakınlarına bulaştırma, damgalanma, izolasyonda bunalma ve uykusuzluk olduğu belirlendi.

ANTALYA'da, kurulan Psikososyal Destek (PSD) Danışma Hattı'na başvuranların en büyük kaygılarının, aile büyüklerini kaybetme, Covid-19 virüsünü yakınlarına bulaştırma, damgalanma, izolasyonda bunalma ve uykusuzluk olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020 Mart ayında oluşturulan ve 29 Mart'ta telefonla psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinin, ihtiyacı olan kişilere danışmanlık hizmeti vermesini amaçlayan PSD Danışma Hattı'nı bugüne kadar 23 bin 802 kişi aradı. İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesinde sosyal çalışmacı ve psikolog bulunan 10 ilçe sağlık müdürlüğü, 12 devlet hastanesi ve 2 eğitim araştırma hastanesinde sunulan hizmet hattına başvuranlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu.

BAŞVURAN KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLABugüne kadar 9 bin 901'i erkek, 13 bin 901'i kadın, 3 ile 101 yaş aralığındaki kişilerin yararlandığı hattı arayanlar arasında 20-30 yaş grubunun yüksek olduğu belirtildi. PSD Danışma Hattı'nı arayanların kaygı düzeyinin ise yüksek olduğu kaydedildi. Arayanların yakınlarını kaybetme korkusunun ön plana çıktığı ifade edilirken, Covid-19 virüsünü yakınlarına bulaştırma, damgalanma, izolasyonda bunalma, uykuya dalmada güçlük çekme ya da uyuyamama gibi şikayetleri dile getirdikleri açıklandı. Hattı arayanlardan ileri desteğe ihtiyacı olanların ise psikiyatri hizmeti almaları için ekipte bulunan psikiyatristlere yönlendirildikleri kaydedildi. PSD Danışma Hattı'na gelen en ilginç sorunun ise "Covid-19 tanılı komşumun bahçesindeki inekten bana hastalık bulaşır mı" olduğu kaydedildi.ÇOCUKLARA SÜRPRİZToplam 3 çocuk gelişimci, 2 psikolog ve 2 sosyal çalışmacı olmak üzere 7 kişinin görev yaptığı PSD Birimi'nin özellikle Covid-19 tanısı almış ya da pozitif olan anne ve babasından uzak kalan çocuklarla ilgili sürprizler de hazırladıkları belirtildi. Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde Covid-19 tanılı 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğun doğum günlerinde evlerine pasta gönderen PSD ekibinin, Manavgat ilçesinde ise pozitif olan anne ve babası hastanede tedavi altına alındığı için teyzesinin yanında kalan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu da 15 gün boyunca her akşam arayarak 30 dakika boyunca hikaye ve masallar anlattıkları açıklandı.SIRASI GELENLERİN AŞILARINI YAPTIRMALARI ÖNEMLİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, 0242 503 45 66 numaralı PSD Hattı'nın hafta içi her gün 08.30- 17.30 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Maske-mesafe-hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan, aşılarını yaptırmış olanların da rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Hülür, "Ayrıca sırası gelenlerin de aşılarını mutlaka yaptırmaları önemli. Ramazan ayında olmamız nedeniyle aşılar iftardan sonra da saat 24.00'e kadar yapılabiliyor" dedi.


PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak - Son Dakika


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