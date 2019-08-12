PSG 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Nimes'i 3-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Nimes'i 3-0 yendi.

Ligin açılış haftası, son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain ile Nimes arasındaki karşılaşmayla sona erdi.

PSG, seyircisi önünde oynadığı mücadeleyi, Cavani'nin 24 (penaltıdan), Mbappe'nin 57 ve Di Maria'nın 69. dakikada attığı gollerle 3-0 kazandı.

İlk maçlarını 3-0 kazanan Olympique Lyon ve PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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