PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu

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Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda eden Lionel Messi'nin PSG'ye imzası tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Fransız ekibinin taraftarları da bu transfer karşısında oldukça mutlu olurken satın aldıkları Messi formasıyla bir rekora imza attılar.

RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Fanatik'in AS'tan aktardığı habere göre; Lionel Messi'nin 7 dakika içinde 150 bin adet satan 30 numaralı formasının ilk 24 saatte 832 bin adeta ulaştığı kaydedildi. Formaların 165 eurodan satıldığı taraftar mağazasında ikinci kalite kumaştan üretilen 115 euroluk formaların da tüm dünyada tükendiği kaydedildi. Ayrıca şu ana kadar Messi formasının 1 haftada ön siparişler de hesaba katılarak 1 milyondan fazla forma satıldığı da ifade ediliyor. Bu rakamların 2018'de Juventus'a imza atan ve 24 saatte 520 bin adet forma sattıran Ronaldo transferinin de önüne geçtiği kaydedildi.