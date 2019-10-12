Son Dakika Haberleri: PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacak
Son Dakika Spor PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacak

PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacak

17 dakika önce

- PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacakBURSA - Paris Saint-Germain Academy Bursa'dan iki futbolcu, Ukrayna'da yapılacak olan turnuvaya katılmaya hak kazandı.

- PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacak

BURSA - Paris Saint-Germain Academy Bursa'dan iki futbolcu, Ukrayna'da yapılacak olan turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde 15-20 Ekim tarihleri arasında 80 takımın katılacağı uluslararası turnuvada PSG takımında Bursa'dan da 2 futbolcu yer alacak. Paris Saint - Germain Academy Bursa'da eğitim alan Koray Arel Baygöl ve Tunç Mehmetoğlu 26 kişilik kadroda yer alarak UTMOST CUP'da farklı bir tecrübe yaşayacak. İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya şehirlerinden seçilen futbolcular burada kendilerini gösterme fırsatı da bulacak.

Paris Saint - Germain Academy Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, "Bugün burada son idmanımızı yaptık. Ukrayna'ya iki sporcumuzu uğurlayacağız. Yaklaşık 80 takımın katıldığı uluslararası bir turnuva var. Biz de Türkiye PSG Futbol Academy olarak bu turnuvaya katılma hakkı kazandık. Bu turnuvada uluslararası yaşıtlarımızla beraber mücadele edeceğiz. Yarın İstanbul'da takım olarak son antrenmanlarını yapacaklar. Çocuklarımızı daha iyi seviyeye getirmek adına PSG Academy olarak uluslararası turnuvaları sürekli destekliyoruz. Geçen aylarda Bulgaristan'da turnuvamız oldu" dedi.

Amaçlarından birinin de çocukları vitrine çıkartmak olduğunun altını çizen Erabay, "Burada uluslararası vitrinde yerlerini hazırlayacak şekilde alt yapılarını sağlıyoruz. Çocuklarımızı çok fazla turnuvalara katarak onların daha fazla keşif edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. PSG Academy açılalı 1 sene olmasına rağmen bu kısa sürede 4 futbolcu PSG alt yapısına seçildi" diye konuştu.

Ukrayna'daki turnuvaya katılacak olan Arel ve Tunç ise çok heyecanlı olduklarını ve bu deneyimi yaşamamanın farklı bir duygu olduğunu ifade ettiler. İki genç oyuncu arkadaşları tarafından Ukrayna'ya uğurlandı.

PSG Academy Bursa'dan 2 futbolcu Ukrayna'da turnuvaya katılacak

Paris Saint Germain, Ukrayna, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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