Son Dakika Haberleri: PSG, Angers'i farklı geçti! Neymar'dan 5. maçında 4. gol...
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PSG, Angers'i farklı geçti! Neymar'dan 5. maçında 4. gol...

1 saat önce

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.

PSG, Angers'i farklı geçti! Neymar'dan 5. maçında 4. gol..., System.String[]

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.


Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.


59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.


Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Neymar, Angers, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:11 
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