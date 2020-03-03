PSG - B. Dortmund maçı seyircisiz oynanır mı? - Son Dakika
Son Dakika Spor PSG - B. Dortmund maçı seyircisiz oynanır mı? - Son Dakika Spor

PSG - B. Dortmund maçı seyircisiz oynanır mı?

6 saat önce

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçlarının Koronavirüs nedeniyle ertelenmesine, salgının seyrek görüldüğü yerlerde veya seyircisiz oynanmasına dair henüz bir karar verilmediğini söylemişti.

PSG - B. Dortmund maçı seyircisiz oynanır mı?, System.String[]

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçlarının Koronavirüs nedeniyle ertelenmesine, salgının seyrek görüldüğü yerlerde veya seyircisiz oynanmasına dair henüz bir karar verilmediğini söylemişti.

Söz konusu rövanş maçları arasında dikkatleri en fazla çekeni Juventus- Lyon maçıydı. Zira Juventus, iç saha maçlarını, salgının Avrupa kıtasındaki en sık görüldüğü yerde, Kuzey İtalya’da oynuyor.

Öte yandan Fransa’da da Koronavirüs paniği büyüyor. Ülkede bu virüsün yol açtığı üçüncü ölüm gerçekleşti ve tedbirler sıklaştırıldı. Ülkenin spor bakanı Roxana Maracineanu, sayısı artan soru işaretlerine kayıtsız kalmadı ve medyaya bu konuda bilgiler verdi:

“Henüz karar vermek için çok erken. Ancak maçın oynanacağını söyleyebilirim. Bir hafta içinde tüm durum etüt edilecek ve o zaman kesin konuşabileceğiz. Maçın seyircisiz oynanmasındansa ertelenmesi daha iyi. Çünkü Borussia Dortmund, ilk maçı seyircisi önünde oynadı. Biz de, Fransızlar olarak, seyircimiz önünde oynamak istiyoruz.”

PSG-Dortmund maçı, bir ertelenme yaşanmaması durumunda 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Koronavirüs, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:14 
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