PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdiğini duyurdu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanan karşılaşmanın Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin cezaları belli oldu.

Buna göre, maçın dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu, UEFA organizasyonuna atandığı karşılaşmada uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 2020-2021 sezonunun sonuna kadar (30 Haziran 2021) hiçbir karşılaşmada görev alamayacak ve ceza süresi dolmadan önce eğitim programına zorunlu olarak katılacak.

Aynı gerekçeyle kınama cezasına çarptırılan maçın yardımcı hakemi Octavian Sovre de 30 Haziran 2021 tarihinden önce eğitim programına zorunlu olarak tabii tutulacak.

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo ise maç sırasında sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle bir UEFA organizasyonu maçından men cezası aldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti. UEFA'nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi gün tamamlanabilmiş, yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.