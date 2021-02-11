PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemleri Coltescu ve Sovrenin yargılanacak

NE OLMUŞTU?

PSG-Başakşehir maçında 4. hakem olarak görev yapan Sebastian Coltescu, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı. Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti. Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.