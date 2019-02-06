Psg Başkanı Lüks Türk Tasarımını Tercih Etti

Ultra lüks özelliklerle dizayn edilen yerli tasarım araç yoğun ilgi görüyor.

Ultra lüks özelliklerle dizayn edilen yerli tasarım araç yoğun ilgi görüyor. Fransız futbol kulübü PSG'nin Başkanı Nasır El-Halifi de araçtan sipariş etti. Yerli tasarım ultra lüks araç dünya genelinde ilgi görüyor. Aracın tasarımını gerçekleştiren Ertex Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, dünya genelindeki milyarderlerin araca yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek araca son talebin Fransa'nın dev futbol devlerinden Paris Saint Germain'in (PSG) Başkanı Nasır El-Halifi'den geldiğini söyledi. Salih Malkoç, "Fransa'daki bir müşterimiz için yüzde 100 el işçiliği kullanarak tasarımını gerçekleştirdiğimiz otomobilimiz şu an talep rekoru kırıyor. Tüm dünyadan aynı otomobilden almak isteyen önemli isimler bize ulaşıyor. Maybach tasarımlı aracımızdan sipariş veren isimler arasında Paris Saint Germain futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de bulunuyor. Paris Saint Germain Kulübünün Başkanının da aralarında bulunduğu milyarderler dünyada 1 tane olan Türk tasarımı otomobilden istiyor" dedi.



MAYBACH OLARAK TASARLANDI Araçla ilgili yapılan açıklamada tasarım için Mercedes'in V-Class (Vito) modeli kullanılırken; şirket, bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak yeniden tasarladı. 27 cm uzatılmış Mercedes Vito kullanılarak geliştirilen otomobil, neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip ve Maybach Edition panjur taşıyor. Elektronik olarak kumanda edilen, birbirinden bağımsız dört ayrı koltuk, bej rengi deri döşemeye sahip. İç döşemede el yapımı doğal ahşap kaplama ve alcantara kullanıldı. Televizyon, oyun konsolu ve Apple TV de eklenen araçta, tablet üzerinden kumanda edilerek açılıp kapanabilen çalışma masası ve yine tabletten kumanda edilebilen buzdolabı da yer alıyor.



SES GEÇİRMEZ KAPLAMA Ayrıca; otomobilde sürücü mahalli ile VIP alanını birbirinden ayırarak ses geçirmez bir mahremiyet alanı oluşturma görevi de gören, kapanıp açılabilir 32 inç (81 ekran) bir LED TV de yer alıyor. Fransız bir iş insanı için özel olarak tasarlanan ve Türkiye'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen araç, geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarında boy göstermeye başlamasının ardından Amerika'dan Rusya'ya tüm dünya basınında da haberlere konu olması dikkat çekti.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar

Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok

Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor

Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı