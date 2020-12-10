PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Webo'ya forma hediye etti
10.12.2020 00:03
Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.
Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya forma hediye etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, Nasser Al-Khelaifi'nin Pierre Webo'ya imzalı PSG forması hediye etmesinin görüntüleri paylaşıldı.
Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti. Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından 1 gün sonra tamamlandı.
Son Dakika Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor