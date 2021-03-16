PSG, Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
16.03.2021 21:57
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.
2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.
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