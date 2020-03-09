PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Paris polisi, Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund 'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçının Covid-19 nedeniyle seyirciye kapalı oynanacağını açıkladı.

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PSG ile Dortmund arasındaki müsabaka, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

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