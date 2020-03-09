PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Dünya

PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Paris polisi, Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçının Covid-19 nedeniyle seyirciye kapalı oynanacağını açıkladı.

PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

Paris polisi, Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçının Covid-19 nedeniyle seyirciye kapalı oynanacağını açıkladı.


Fransa'nın başkenti Paris'te, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında 11 Mart Çarşamba Günü yapılacak karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyirci yasağı geldi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:32 
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