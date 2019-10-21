Son Dakika Haberleri: PSG Club Brugge İçin Hazır
Son Dakika Spor PSG Club Brugge İçin Hazır

PSG Club Brugge İçin Hazır

1 saat önce

2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde Club Brugge'e konuk olacak PSG, bu şehre doğru yolculuğa çıkmadan önce son antrenmanını gerçekleştirdi.

2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde Club Brugge'e konuk olacak PSG, bu şehre doğru yolculuğa çıkmadan önce son antrenmanını gerçekleştirdi.

PSG Club Brugge İçin Hazır

Club Brugge, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü Survivor Sabriye, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile idman yaptı Hakan Ünsal: Rivaldo sahtekarlık yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PSG Club Brugge İçin Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]