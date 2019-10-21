PSG Club Brugge İçin Hazır
1 saat önce
2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde Club Brugge'e konuk olacak PSG, bu şehre doğru yolculuğa çıkmadan önce son antrenmanını gerçekleştirdi.
2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde Club Brugge'e konuk olacak PSG, bu şehre doğru yolculuğa çıkmadan önce son antrenmanını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29
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