Milyonlar futbola doydu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Milyonlar futbola doydu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Milyonlar futbola doydu! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
Son Güncelleme: 05.10.2023 01:15

Devler Ligi ikinci hafta maçlarında gecenin sonuçları belli oldu. Fransız devi Paris Saint Germain Newcastle deplasmanında 4-1 yenilirken Manchester City ise Leipzig deplasmanında 3-1 kazandı. Borussia Dortmund ve Milan maçında gol sesi çıkmazken, Barcelona, ise Porto'yu 1-0 mağlup etti.

Milyonları ekran başına kitleyen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

PSG RESMEN KABUSU YAŞADI

Fransız devi Paris Saint Germain, İngiltere'de Newcastle deplasmanında adeta döküldü. Newcastle evinde 4-1'lik galibiyetle muhteşem bir galibiyet elde etti.

CITY SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

İngiliz devi Manchester City, ise Leipzig deplasmanında erken bir şekilde öne geçti. Leipzig ikinci yarıya golle başladı, sonrasında Pep Guardiola'nın öğrencileri 84'te ve 90+2'de bulduğu gollerle mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

ALMANYA'DA GOL SESİ ÇIKMADI

Alman devi Borussia Dortmund ile Milan'ın mücadelesi milyonları ekran başına kitledi. Ancak Almanya'daki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti.

BARCELONA TEK GOLLE GÜLDÜ

İspanyol devi Barcelona, Porto deplasmanında ilk yarının son saniyelerinde öne geçti. İkinci yarıda sıkıntılar yaşamasına rağmen bu golü korumayı başaran Barcelona, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Milyonlar futbola doydu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlar futbola doydu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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