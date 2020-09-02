PSG'de 3 futbolcu pozitif

L'Eqiupe'e göre bu 3 isim Neymar, Di Maria, Paredes

- Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada; futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.Fransa'nın L'Eqiupe gazetesi, bu 3 futbolcunun Neymar, Angel Di Maria ve Leandro Paredes olduğunu iddia etti.