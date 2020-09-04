PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı - Son Dakika

PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı, System.String[]

Fransa Ligue1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı. Fransız ekibinde hastalığa yükselen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Paris Saint Germain'de korona virüs şoku devam ediyor. Daha önce 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif olduğu bilinen Fransız ekibinde 3 futbolcunun test sonucu daha pozitif çıktı. Bu sonuçla Paris Saint Germain'de toplam 6 futbolcu korona virüse yakalanmış oldu. Hastalığa yakalanan oyunculara sağlık protokolü uygulanacağını açıklayan PSG takımında böylece Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas ve Mauro İcardi'nin korona virüse yakalandığı öğrenildi.

(İHA)

Paris Saint Germain, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PSG'de 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı - Son Dakika

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