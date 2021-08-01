PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı

PSG ile Lille, İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan Fransa Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta İsrailli seyircilerden, PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'ye tepki vardı.

TOP HER AYAĞINA GELDİĞİNDE ISLIKLADILAR

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filistin'e destek veren Hakimi, karşılaşma boyunca top her ayağına geldiğinde İsrailli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.