PSG'de Buffon dönemi sona erdi
1 saat önce
Paris Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Paris
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon
ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fransa
1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain'de 41 yaşındaki kaleci Buffon ile yollar ayrıldı. Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise PSG'nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.
(İHA)
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