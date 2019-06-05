Son Dakika Haberleri: PSG'de Buffon dönemi sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

PSG'de Buffon dönemi sona erdi

1 saat önce

Paris Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı.

PSG'de Buffon dönemi sona erdi, System.String[]
Paris Saint-Germain, tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fransa 1. Lig takımlarından Paris Saint-Germain'de 41 yaşındaki kaleci Buffon ile yollar ayrıldı. Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise PSG'nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Fransa, Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı! Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 20:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PSG'de Buffon dönemi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]