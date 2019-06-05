PSG'de Buffon ile yollar ayrıldı
1 saat önce
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon ile yollar ayrıldı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
Ligue 1 ekiplerinden Paris
Saint-Germain'de İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon
ile yollar ayrıldı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezonun başında kadroya katılan ve sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren deneyimli kaleciye bir yıllık yeni sözleşme önerildiği ancak Buffon'un bunu kabul etmediği kaydedildi.
Buffon, PSG'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine PSG'de oynama fırsatı veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.
İtalyan file bekçisinin futbol hayatına devam etmesi ve yeni bir takımla anlaşması bekleniyor.
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