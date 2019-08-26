Son Dakika Haberleri: PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok
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PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kylian Mbappe, Toulouse, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:58 Kaynak: AA
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