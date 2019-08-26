PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.



PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.



Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.