Son Dakika Haberleri: PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok
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PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

23 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.


PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.


Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kylian Mbappe, Toulouse, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:52 
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