Son Dakika Haberleri: PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
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PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

36 dakika önce

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.

PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti, System.String[]

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı.


PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

Kylian Mbappe, Toulouse, Bordeaux, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:31 
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