Fransız devi Paris Saint-Germain'de koronavirüs vakaları bitmek bilmiyor. Paris ekibinde Neymar, Angel Di Maria ve Leandro Paredes'in ardından dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe de koronavirüse yakalandı. Fransız kanat oyuncusu Kylian Mbappe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.
Kariyerinde daha önce Monaco'da oynayan Mbappe, 2018 yılında imza attığı PSG'de 49 maça çıkıp 51 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:00
Son Dakika › Spor › PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor