Son Dakika Haberleri: Psg'den galatasaray maçı öncesi video paylaşımı
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Psg'den galatasaray maçı öncesi video paylaşımı

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain, bu maç öncesinde bir video paylaşımında bulundu.

Psg'den galatasaray maçı öncesi video paylaşımı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain, bu maç öncesinde bir video paylaşımında bulundu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, salı günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Videoda, İstanbul'un tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türk Telekom Stadyumu ve Galatasaraylı taraftarlardan da detaylar yer aldı. PSG'nin bu videosu kısa sürede büyük etkileşim aldı ve beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
PSG'nin paylaştığı video


Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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