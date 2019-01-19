Psg'den Guingamp'a Gol Yağmuru
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.
Fransa
Birinci Futbol
Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris
Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp
'ı 9-0 yendi.
Alman teknik adam Thomas Tuchel
yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe
ve Edinson Cavani
'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar
(2) ve Thomas Meunier kaydetti.
PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:13 Kaynak: AA
Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi
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