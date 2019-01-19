Son Dakika Haberleri: Psg'den Guingamp'a Gol Yağmuru

Psg'den Guingamp'a Gol Yağmuru

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.

Psg'den Guingamp'a Gol Yağmuru, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.

PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Fransa, Paris Saint Germain, Guingamp, Spor
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