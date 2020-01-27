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PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!
1 saat önce
Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.
Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.
Neymar 52. dakikada penaltıdan kaydettiği gol sonrasında kameralara parmaklarıyla '24' işareti yaparak golünü Kobe Bryant'a armağan etti.
Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçiridği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:26
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