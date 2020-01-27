PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı! - Son Dakika
Son Dakika Spor PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı! - Son Dakika Spor

PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!

1 saat önce

Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.

PSG'den Neymar, Kobe Bryant'ı andı!, System.String[]

Neymar, Paris Saint-Germain'in Lille ile deplasmanda oynadığı maçı 2 golle tamamladı.


Neymar 52. dakikada penaltıdan kaydettiği gol sonrasında kameralara parmaklarıyla '24' işareti yaparak golünü Kobe Bryant'a armağan etti.


Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçiridği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.


Paris Saint Germain, Kobe Bryant, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:26 
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