Son Dakika Haberleri: PSG'den Nice deplasmanında farklı zafer
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PSG'den Nice deplasmanında farklı zafer

29 dakika önce

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 15. ve 21. dakikalarda Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

PSG'den Nice deplasmanında farklı zafer, System.String[]

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 15. ve 21. dakikalarda Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.


İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Nice, 67. dakikada Ignatius Ganago'nun ağları sarsmasıyla umutlandı. PSG'de 83. dakikada oyuna giren Kylian Mbappe 88. dakikada, Mauro İcardi ise 90 1. dakikada fileleri havalandırarak takımının mücadeleden 4-1 galip ayrılmasını sağladı.


Nice'te Wylan Cyprien 74. dakikada ikinci sarıdan, Christophe Herelle ise 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.


Lider PSG, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Nice ise 13 puanda kaldı.

Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:17 
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